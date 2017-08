WaxTrax! Records ha anunciado una sesión de preguntas y respuestas con artistas especiales para examinar la historia e influencia del sello discográfico dentro de la escena de la música industrial, tomará sitio en el Teatro Montalbán, en Hollywood, el día jueves 9 de noviembre. Presentando a artistas clave de WaxTrax!, tales como Front 242, MINISTRY, My Life with the Thrill Kill Kult, y The Revolting Cocks, el planel de preguntas y respuestas se enfocará sobre el esperado documental Industrial Accident: The Story of WaxTrax! Records (Accidente Industrial: La historia de WaxTrax! Records), y los primeros días de las bandas con la disquera. Después del panel, continuará con la presentación especial del documental. La entrada gratis a la presentación privada va incluida con la admisión a la sesión de preguntas y respuestas. Además, una tienda especial pop up abrirá dentro del teatro para ofrecer viniles originales, artículos coleccionables y memorabilia. Quienes compren entradas para el evento, recibirán un póster edición limitada, no disponible en venta; así también, entradas VIP para eventos especiales se encuentran también disponibles.

Originalmente titulado Monumentary, Industrial Accident: The Story of WaxTrax! Records fue exitosamente financiado mediante una campaña en Kickstarter.

Información adicional sobre el evento y el documental puede ser encontrada en los sitios web de WaxTrax! Records y WaxTrax! Films, las entradas pueden comprarse en http://www.brownpapertickets.com/event/3070035

(Traduccion por Daniel Hernandez, 8-30-2017)