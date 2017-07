Habiendo recientemente anunciado que el EP de diciembre Not the Actual Events sería el primero de una trilogía, Nine Inch Nails ha filtrado vía Twitter detalles de su continuación, titulado Add Violence, con un lanzamiento digital para el 21 de julio. Al igual que en el lanzamiento previo, el nuevo EP estará disponible en formato vinil y CD a partir del 1 de septiembre, acompañado de un “elemento fisico”, sobre el cual no hay detalles disponibles; el “elemento físico” que acompañó Not the Actual Events fue un misterioso polvo negro, que incluía la advertencia “Esto hará un desastre”. Add Violence contará con cinco nuevos tracks, con un vídeo musical del tema “Less Than” ahora disponible vía YouTube.

Nine Inch Nails realizó una presentación en vivo (bajo el nombre “The Nine Inch Nails”)en el octavo episodio de la actual temporada de la serie Twin Peaks, presentando “She’s gone away” de Not the Actual Events, lo que marcó otra colaboración entre la banda y el creador de la serie, David Lynch, con Trent Reznor habiendo producido y realizado el soundtrack para la película de Lynch de 1997 “Lost Highway”, y Lynch realizando el video musical de “Came Back Haunted” del disco Hesitation Marks, lanzado en 2013.

Varias fechas de tour han sido anunciadas, con la banda programada para aparecer en el FYF Fest de Los Angeles, el Panorama Festival de Nueva York, Riot Fest en Chicago, y The Aftershock Fest de Sacramento; información adicional del tour puede ser encontrada en la página web de la banda.









Ilker Yücel (Ilker81x) / Traducido por Daniel Hernandez