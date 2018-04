Con “The Pulse of Life”, el tercer álbum Killwave a punto de lanzarse el 13 de abril, la banda de electro/post-punk originaria de Chicago nos presenta el track “A Plastic Man” como una exclusiva para ReGen Magazine, ofreciendo a la audiencia un adelanto de lo que el disco tiene por ofrecer. Mezclando elementos entre un rock melódico oscuro y electrónica, Killwave en su nuevo álbum profundiza en sus raíces de los años 80s con una producción al borde de los 90s, “A Plastic Man” es una gran muestra de su nuevo disco.



The Pulse of Life by Killwave



Además, para celebrar el lanzamiento de su nueva producción, Killwave ofrecerá una fiesta para escuchar el disco completo el día 14 de abril, en el Metro Chicago´s Nocturna. Como DJ en el evento se presentará la legendaria DJ Scary Lady Sarah, pinchando diversos tracks del nuevo disco, en conjunto con su tradicional selección de goth, industrial, new wave, EBM, y de todo un poco. Además del “The Pulse of Life” de Killwave, se ofrecerá una versión especial en CD que incluye “Chandelier, el álbum producido por William Faith para la banda de goth/rock Autumn, su esperado tercer álbum. Más información del evento se encuentra disponible en la cuenta de Facebook de Killwave. Facebook event page.

Killwave se compone por el vocalista George Pinto y el músico Jim King, además del baterista Brian X para los eventos en vivo. Lanzaron su álbum debut homónimo en 2010, continuando con “Death By Distortion” en 2015. Death By Distortion.





Traduccion por Daniel Hernandez / 20-4-2018

Editado por Guillermo Sanchez (Will Superior)