Throbbing Gristle y Mute Records han anunciado una serie de relanzamientos en honor del 40 aniversario del lanzamiento de su álbum debut The Second Annual Report el 3 de noviembre. Una edición limitada en vinil y una edición de CD doble de The Second Annual Report en vinil blanco, así como con el empaque original serán lanzadas en conjunto a 20 Jazz Funk Greats en vinil verde, así como una edición en vinil rojo de The Taste of TG: A Begginer´s Guide to Throbbing Gristle. Esta es la primera vez que The Taste of TG: A Begginer´s Guide to Throbbing Gristle será lanzado en vinil, y presenta un tracklist actualizado, incluyendo “Almost a Kiss” (del disco de 2007 Part Two: Endless Not). Los pioneros del género Industrial son considerados por muchos por inventar el sonido y nombre del género debido al uso de samples, efectos especiales, y fuertes distorsiones, la fundación de la disquera “Industrial Records”, y el slogan “música industrial para gente industrial”. El grupo ha fue relacionado con el movimiento punk anarquista, en sus presentaciones en vivo presentaban un fondo con imágenes perturbadoras sobre unas letras que buscaban provocar a la audiencia a retar las normas sociales y promover el pensamiento independiente. Mas relanzamientos están programados a salir durante el 2018, con D.o.A. The third and final report, Heathen Earth, and Part Two: Endless Not para el 26 de enero de 2018, seguidos de Mission of Dead Souls, Greatest Hits, Journey through a Body, and In The Shadow of the Sun programados para el 27 de abril de 2018. El lanzamiento adicional de material inédito, incluyendo box sets y rarezas, se encuentra en preparación.

Traduccion por Daniel Hernandez (2017-9-17)